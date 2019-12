Lors de sa présentation aux Game Awards, la Xbox Series X nous a donné rendez-vous en fin d’année prochaine. Sans plus de précision, les rumeurs des dernières semaines laissaient entrevoir une sortie en Novembre. Pourtant, aujourd’hui c’est le store britannique de Microsoft qui se met à jour en évoquant une sortie en Décembre 2020. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, c’est la page produit de la Xbox Series X qui a été mise à jour. Si la console n’est toujours pas commandable, sa fenêtre de sortie a néanmoins été précisée, glissant de “Fin d’année 2020” à “Décembre 2020”. https://xboxsquad.fr/news/2019/12/la-xbox-series-x-sera-lancee-en-decembre-2020-selon-le-store-microsoft-store-britannique/

posted the 12/20/2019 at 03:11 PM by chester