c'est la question que je me pose en voyant le dernier jeu sortant sur phone ()voulant surement surfer sur duel link de yugioh. a l'heure ou les jeux de sociétés et jeux de cartes type yugioh game sont plutot bien revenu en occident, Duel Master aurait -il de nouveau sa chance chez nous ?j'aimerais y croire, l'anime était éclaté mais le jeu de carte était très bon en plus de proposer des cartes aux illustrations tout bonnement supérieur a yugioh. (perso j'aimais les deux )