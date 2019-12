Voilà hier j'ai été voir et verser quelques € dans la poches de Mickey (et l'UGC au passage) pour aller voir ce dernier épisode qui doit refermer (la gueules aux fans?) l'histoire des Skywalker!Alors que les choses soient clairs dès le début, je fais parti de ceux qui n'ont pas aimé l'épisode 8. Quand j'ai été le voir, ça faisait longtemps que je n'avais plus vu un film au cinéma où je m'étais ennuyé et où le scénario m'avait fait sortir de l'histoire.Quand je suis sorti de la vision, j'avais plus aucune envie de voir l'épisode 9 et même plus RJ avait tué mon engouement pour cette série.Au début quand Disney avait décidé de remettre JJA aux commandes, j'étais rassuré ou du moins j'étais d'accord d'aller voir ce dernier épisode au cinéma.Maintenant je ne vais spoiler le film mais juste donner mon feeling sur ce gros fistage de Disney à LucasfilmsPremièrement, avec l'épisode 7, ils n'ont pas du tout respecté l'évolution de l’apprentissage Jedi, avec une Rey en mode action replay.Une fois qu'elle sait que la force existe, elle enchaîne les prouesses sans maître alors que Luke a dû attendre l'épisode 5 et 'être dans une situation casi mortelle pour récupérer son sabre avec la force!Là dans l'épisode 7, en plus d'avoir un copier-coller total du 4 on a un gros coup de pied dans la fourmilière du monde qui compose Star Wars pour donner un côté plus super héros à la série.Pas que cela m'a super dérangé mais assez pour se dire, oulà Disney veux faire du Marvel avec des sabres laser!Puis vient l'épisode 8.....On ne pas refaire le procès, mais en gros les charges sont lourdes et la sentence sans appel!L’ego de RJ a tout mis par terre, se sentant supérieur à tout ce Lucas à crafté sur cet univers et surtout à refermé toutes portes que JJA a lancé dans le 7! Dans quel but? On ne le sait pas! Pour quel résultat? Tout le monde le sait!Du coup on se retrouve avec un épisode 9 qui fait des cabrioles et des tours sur soi-même pour retomber sur ces pattes, mais en casses 3 sur 4 dans l'opération.Alors non ce n'est pas un mauvais film. On ne s'embête pas trop et si la logique n'est pas le saint graal pour vous. Globalement on sort de la salle avec autre gout de que celui de la pisse de RJ en bouche avec le 8.Pour finir et toujours sans spoil. Disney m'a prouvé qu'ils n'avaient pas de couille et que ce n'est que le résultat.... financier qui compte.On se retrouve avec le plus mauvais Arc sur les 3 et avec une narration qui à la gueule de Frankenstein après une soirée sous acide.G. Lucas doit avoir l'anus aussi large que le tunnel sous la manche et certains fans ne s'en remettront jamais je pense.En gros, et parodoxallement j'aurais eu plus de plaisir de voir RJ faire ce 9 pour voir comment il allait se débrouiller à proposer une fin après un 8 ou tout tombe à plat. Au lieu de voir JJA faire des pirouettes comme Yoda face au compte Doku pour donner un épisode qui a encore quelque chose à dire.... avant de la fermer à jamais!Pour ma part c'est la dernier fois que je verse le moindre centime à Disney... vive le download, vive internet!Désolé pour les fautes s'il y en a! Je taff et je profite de la pause midi avec mon sandwich qui sauce mon clavier