Bon, vu que je vois beaucoup de gens se plaindre à ce niveau et que même en news home, ça balance qu'il n'y a pas de contexte scénaristique. Je vais donc revenir sur le 1er trailer qui avait pourtant déjà posé tout l'univers du jeu :





Durant l'ère de l'expansion d'Albenland, son peuple a découvert une énergie inconnue qu'elle a nommée l'Oversoul.Après des années d'expérimentation, l'empire d'Helos a réussi à développer des armes exploitant l'Oversoul.Un petit groupe de voyants originaires des différents royaumes utilisent des fragments cristallisé de l'Oversoul pour prédire l'avenir pour écrire ces prophéties dans le livre Éphésien.Les voyants ont des visions d'une obscurité dévorante.Par ordre de l'empire d'Helos, Waland se rend dans les zones sombres de l'extrême sud, prédit par le livre éphésien comme le lieu de la renaissance de l'humanité.Alors qu'un ressentiment envers la classe dirigeante contre son utilisation de l'Oversoul grandit, des émeutes éclatent parmi les masses.Alors que les dirigeants de chaque royaume se retournent contre leurs populations respectives, les émeutes dégénèrent en une véritable guerre.Dégoûtés par la réticence de l'humanité à apprendre de ses erreurs passées, les anciens dieux déchaînent leur colère contre l'humanité.Naissance de la déesse Gaia dans le but de sauver l'humanité du bord de l'extinction.Gaia crée un nouveau monde afin de donner à l'humanité une dernière chance.Les humains commencent à habiter le nouveau monde et une période de paix s'ensuit.Préoccupé par la perte de foi en Gaia, le grand prêtre Darius forme un consortium connue sous le nom des Érudits de Gaia.Les érudits de Gaïa créent des tensions parmi les masses.Incapables de surmonter leurs différences idéologiques, les Érudits de Gaïa et l'ordre d'Hélos commencent à se livrer à de fréquentes escarmouches.Le déclenchement inexpliqué de la peste des âmes incite les différentes factions à capitaliser sur la peur du peuple et à intensifier leurs efforts pour convertir les masses.Craignant pour l'avenir de l'humanité après avoir redécouvert le livre éphésien, la voyante Maria forme l’Académie du Nouveau Monde au milieu d'une guerre qui s'aggrave rapidement.Le jour du jugement, Gaia se retourne contre l'humanité.Au plus profond du sanctuaire des âmes, les nomades sont nés.Menée par les Nomades, l'Humanité riposte contre Gaia.