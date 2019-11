F-Zero (Nintendo)





Aura-t-on un nouvel opus 15 ans après F-Zero Climax (le dernier opus qui est exclusif Japon) ? Un jeu F-Zero, je l'avais mentionné avec Animal Crossing comme un des titres qu'il faudrait avoir pour promouvoir le Nintendo Switch Online, et Animal Crossing sur Nintendo Switch est désormais une réalité. F-Zero est certainement LA licence Nintendo la plus attendue au tournant et les Game Awards pourrait être le bon moment pour faire une annonce.Nier: Automata va fêter ses 3 ans en 2020. Yoko Taro a déclaré il y a quelques mois qu'on saura bientôt sur quoi il travaille. Pourquoi pas "Nier 3" ou une 3e partie après les 3 jeux Drakengard et les 2 jeux Nier. Le succès critique de Nier: Automata pourrait permettra à Square-Enix d'annoncer aux Game Awards le nouveau jeu de Taro.Les fans le savent déjà, mais il n'y a rien de plus logique qu'un remake sous forme de compilation des 2 opus N64 par un nouveau studio désigné par Xbox Game Studios, le studio Rare n'étant plus engagé sur l'IP. Microsoft pourrait profiter de l'effet des remakes de Crash et Spyro d'Activision. Après Banjo-Kazooie dans Super Smash Bros Ultimate annoncé par Nintendo, Microsoft pourrait conclure par cette annonce.Moi j'y crois au retour de Xenosaga, non pas à un nouvel opus bien évidemment mais j'y crois au moins à un portage HD de la trilogie sur Nintendo Switch. Un remake, ce serait cool mais il y a déjà Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Nintendo) en développement. Au mieux KOS-MOS dans Super Smash Bros Ultimate.