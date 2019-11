On apprend aujourd'hui que The Pokémon Company poursuit en justice les leakers qui ont fait fuité des informations la semaine du lancement de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier.



Le cabinet Perkins Coie qui gère le dossier affirme que selon Pokémon Company les leak ont causé des "dommages irréparables" dont le montant devrait être fixé au procès. Le leak dont fait l'objet cette poursuite en justice concernaient des photos prises du guide stratégique qui a permis de révéler des nouveaux Pokémon ainsi que des formes Gigamax.



Pokémon Company a désormais les pseudonymes de 4 personnes impliquées dans ces leaks, ayant débutés sur la plateforme Discord puis partagés sur plusieurs plateformes. La compagnie espère maintenant que Discord et 4chan coopèrent pour livrer les informations sur l'identité réelle de ces personnes. Ça me rappelle un certain humoriste ça...



On rappelle néanmoins que le datamining du jeu par des hackers ayant eu le jeu à l'avance, qui a permis de comparer les modèles 3D des Pokémon ainsi qu'accessoirement diffusé des screenshots des nouveaux Pokémon, n'est visiblement pas concerné ici. Et je trouve ça vraiment étonnant, pas vous ? Parce que c'est quand même ce leak-là qui a coûté le plus niveau image sur Internet avec notammet le hashtag #GameFreakLied.