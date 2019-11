Aujourd'hui, en voulant uploader quelques images sur mon hébergeur préféré comme je le fais souvent, je tombe sur CA:

Mais ils sont sérieux??

A partir du 21 Novembre NoelShack ne sera plus que pour JV.com comme ça du jour au lendemain??



Perso ça me gave car je n'utilisais que ça, alors qu'il devienne la propriété d'un site poubelle ça ne le fait pas.



Vous avez d'autres hébergeurs alternatif aussi bien?

Rapide et dont les uploads durent dans le temps?

Merci