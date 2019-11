Donc déjà :



Xcloud

PSnow

Stadia

Shadow

Project Atlas de EA

GeForce Now

Tencent Instant Play

Maintenant Amazon



Ca commence à faire beaucoup et y en aura sûrement d'autres.

Imaginez que beaucoup d'entre eux auront des exclus, ça fait combien d'abo au final?

Surtout quand Google, Amazon...achèteront des studios.



Ca sera pareil avec Netflix, HBO Max, Disney+ et compagnie pour les séries films.



Ca commence à faire beaucoup trop.