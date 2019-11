1.36 Million d'exemplaire en 3 Jours.



Semaine 46

Pokémon Sword/Shield - 1.364.544

Nintendo Switch - 180.136



Meilleurs lancements Switch en boîte au Japon



2. Super Smash Bros. Ultimate - 1.238.358

3. Splatoon 2 - 670.955

4. Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee! - 664.198

5. Super Mario Odyssey - 511.625



Meilleurs lancements Pokémon en boîte au Japon



1. Pokémon Black/White - 2.637.285

2. Pokémon X/Y - 2.096.050

3. Pokémon Sun/Moon - 1.905.107

4. Pokémon Black 2/White 2 - 1.618.621

5. Pokémon Diamond/Pearl - 1.586.360

6. Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 1.534.593

7. Pokémon Gold/Silver - 1.425.768

8. Pokémon Heart Gold/Soul Silver - 1.408.980

10. Pokémon Ruby/Sapphire - 1.245.003

11. Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 1.199.814



Avec probablement 20-25% de démat', Sword/Shield devrait être dans les 1.7-1.8 millions au total.



MX : Donc en comptant le démat : On est en dessous de Soleil et Lune, ce qui est logique au final, la 3DS était bien plus implantée et E/B coûte 10/20 euros plus cher en moyenne.



Je pense que tabler sur du 15/20 Millions me semble assez réaliste, après j’espère que les ventes ne font pas faire oublier à Gamefreak et The Pokémon Compagny les Critiques des Joueurs. Et qu'ils profiterons de l'Argent gagnée pour engager du monde pour le Remake Diamant et Perle de 2020.



Edit 1 : Le 1.36 Millions de ventes comprend les ventes Démat : https://gamergen.com/actualites/pokemon-epee-et-bouclier-ventes-explosent-japon-3-jours-folie-307376-1



Ce qui met E/B à la 9 éme Place ce qui est quand moins bien que la 3 éme place. ^^^^



Edit 2 : Pour ceux que ça t’intéresse Mon test de E/B.



