A la question est-ce que les acquisitions de Studios sont terminé, Phil Spencer a répondu que "Non",il se concentre sur les Studios déjà en place afin qu'ils puissent construire de grands jeux. Mais avons-nous fini ? Je ne crois pas. "Il pense qu'ils ont des opportunités en Asie. Il aimerait avoir plus d'influence au sein des équipes de développement asiatiques. Il n'y a rien d'imminent, donc ce n'est pas une pré-annonce de quelque chose. Mais il pense que nous pourrions avoir une plus forte capacité de création First-Party là-bas."

posted the 11/15/2019 at 04:03 PM by chester