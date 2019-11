Les premiers retours de ceux qui y ont joués laissent penser qu'on a affaire a un très bon jeu, avec un gameplay riche et divers personnalisations.Un miracle surprise venant d'EA ?https://twitter.com/Logan_JV/status/1194574466556280832Qui va le prendre day one ? Peut être que certains l'ont déjà ? Moi j'ai hâte de le recevoir VendrediEnfin un bon jeu solo Star Wars en perspective !

posted the 11/13/2019 at 05:45 PM by starlight