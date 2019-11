Déjà intégré dans l'édition 2008 du livre des record avec Metal Gear Solid, Hideo Kojima est de nouveau entré au Guinness Book, mais pas tout à fait à cause de l'un de ses jeux.



Ainsi, le jury du très sérieux Guinness Book n'a pas intégré Hideo Kojima pour un autre Metal Gear Solid ou pour Death Stranding, mais grâce aux réseaux sociaux. En effet, ce dernier détient désormais le record du directeur de jeu vidéo le plus suivi sur Twitter (dans sa version anglaise) et sur Instagram. Sur ces réseaux, il a été enregistré à respectivement 2 813 385 et 888 539 abonnés, bien que ces chiffres soit plus importants depuis la sortie de Death Stranding. Outre son travail, ce dernier partage très régulièrement ce qu'il mange, les personnes qu'il rencontre, ou encore quelques photos des coulisses de son métier.



Pour le moment, on ne sait pas si son dernier jeu peut prétendre à une quelconque catégorie dans le Guinness Book des records, seuls les mois et années qui viendront permettront de le savoir.