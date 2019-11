Multi machines

Voilà voilà, après avoir fait un Gears 5 que j'ai beaucoup aimé, un Hellblade qui n'est pas dans mon trip mais qui m'a quand même marqué, voilà que je me suis attelé à un autre titre bien joyeux, le bien nommé A Plague Tale innocence du studio français Asobo. Je vous met le trailer du jeu avant de vous livrer mon avisPoints positifs :+ Ambiance extraordinaire. Franchement c'est juste génial à quel point on ressent la crasse, la puanteur, et le côté dégueulasse de cette période. C'est hyper prenant. L'ensemble fonctionne à merveille et nous plonge direct dans le bain. Génial+ Musiques dans le ton, et justement autant dire qu'elles y participent grandement à cette ambiance lourde et oppressante. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus varié mais c'est efficace. Les sons de cuivres bien graves, les musiques plus douces par moment, reposantes à d'autres ... le travail effectué est vraiment très bon.+ Histoire prenante du début à la fin. La période choisie et le thème sont très peu traités dans les jeux vidéos, et c'est donc un vrai plaisir de naviguer en terrain relativement inconnu. De plus il faut reconnaitre que si dans sa globalité le scénario est relativement simple, il reste diablement efficace et prenant. Vraiment hyper accrocheur+ Personnages attachants. Très bon taff du studio sur les persos principaux, Amicia est bien charismatique, son petit frère donne bien envie de le baffer par moment, et certains autres comme le fils du forgeron sont tout aussi bons (un peu moins pour d'autres). Ils ont un côté assez touchant. L'une des scènes tardives m'a bien pris aux tripes.+ Gameplay à l'ancienne, enfin. Marre des open world et des jeux ou les devs ne savent plus que faire pour donner l'impression que c'est innovant. Ici ça reste relativement simple dans les mecaniques, et qu'est ce que c'est agréable. Cela faisait un bout de temps que je n'avais pas eu ça. Le principe reste la plupart du temps de rester discret pour avancer avec de temps en temps quelques affrontements (mais il est possible de chercher l'affrontement en permanence), mais une marge de progression régulière nous est offerte pour ne pas lasser. J'adore.+ Durée de vie consistante. Comptez une bonne douzaine d'heures pour le finir et rajouter 2 ou 3h pour tout trouver. C'est plutôt bon pour un petit jeu vendu à ce prix d'autant plus que la qualité suit.+ Jouabilité propre. Même si l'on ne peux pas crier au génie, les commandes sont simples et efficaces. Ca répond bien et c'est le principal.+ Certains panoramas superbes. Bien que l'on ne soit pas en face d'un AAA, il faut bien avouer que certains décors sont à tomber (quand on arrive sur les toits de la ville ... miam). Ca manque certes de petites animations (on est pas dans un AAA non plus en même temps) mais dans l'ensemble c'est crédible et vraiment bien foutu. Franchement l'ambiance ne serait pas aussi bonne si les programmeurs n'avaient pas accompli un tel travail. Félicitation au studio.+ Un plaisir de jeu qui se tient tout au long de l'aventure. Perso j'ai pris mon pied du début à la fin sans me lasser. L'alchimie fonctionne grâce aux petites capacités qui se déverrouillent au fil de l'aventure et qui permettent de toujours garder un petit gout de nouveauté à chaque niveau. En plus il y a quelques petites choses à trouver disséminées dans le niveau ce qui donne un petit côté recherche en plus.+ Mise en scène de bonne facture qui confine parfois à l'excellence. Il y a des passages qui sortent vraiment du lot (la scène vers la fin avec l'un des persos qui pousse la chariotte ... terrible) et vous laissent sur le cul. D'autres moments sont plus basiques mais dans l'ensemble ça fonctionne vraiment bien. Génial.Points négatifs :- Animations un peu rigides. Comme on pouvait s'en douter avec ce genre de production à mi chemin entre l'indé et le AAA, il va fatalement y avoir des domaines ou la réalisation va flancher. Et si niveau décors le jeu d'Asobo s'en tire bien, niveau animation des personnages ... on revient quelques années en arrière. Rien de méchant, ni de gênant, mais ça ce voit quand même (surtout quand juste avant on a fait Hellblade qui est un modèle du genre).- Ennemis trop similaires, là on retrouve un peu le défaut de Ryse, à savoir qu'il n'y a qu'une poignée d'ennemis qui limitent grandement la variété des situations en cas d'affrontement ou d'assassinats discrets. C'est un peu dommage car il y avait moyen de faire un peu mieux ne serait-ce qu'avec 2 ou 3 ennemis de plus.- Trop scripté pour certains. Si perso cela ne me dérange pas (je préfère même), d'autres vont être plus agacés de ne pas réellement avoir de liberté. Alors certes, on peut éliminer les ennemis de différentes façon, choisir entre l'infiltration et l'action, mais globalement on ressent à chaque instant que la disposition des éléments vous indique que faire en permanence.- Quelques bugs de script un peu gênants. C'est un peu du chipotage, mais parfois vous pourrez déclencher 2 scripts quasiment en même temps ce qui donne lieu à des situations un peu cocasses et surtout trèèès longue pour en voir le bout.- Certains point de réapparition foireux. Alors là clairement j'ai pesté contre le jeu à plusieurs reprises. Car mourir à répétition à un endroit juste avant un script longuet que l'on ne peut pas sauter ... c'est très chiant.Conclusion :Au final, A Plague Tale, c'est vraiment le "petit" jeu qui intrigue par l'originalité de son sujet, attire par l'ambiance qui semble s'en dégager, captive le joueur par sa simplicité mais ses qualités indéniables, et finalement se montre bien plus consistant que ne le laisser présager les premières présentations. Le jeu part à l'opposé des productions actuelles qui essayent toutes d'aller dans tout les sens pour dire "hey oh, regardez notre jeu, on fait comme tout le monde en ce moment et il est à la mode" pour finalement se dire "faisons quelque chose de moins poudre aux yeux, mais de travaillé et bon". Voilà ce que j'ai ressenti durant les 11 à 12h qu'il m'a fallu pour le finir (pour vous donner un ordre d'idée je me suis tapé une session de 10h sur le jeu non stop s'en m'en rendre compte tellement j'étais captivé, et je ne me suis arrêté que parce que je commençais le travail 6h après).J'ai pris un pied monstre sur ce titre qui m'a parlé du début à la fin. Pas un seul temps mort pour moi, un gameplay simple mais propre, et une ambiance extraordinaire qui en font pour moi le jeu de l'année pour le moment (oui devant Gears 5, un peu comme à l'époque de Halo 5, je lui ai préféré un certain Recore, moins populaire et tape à l'oeil, mais diablement addictif). Vivement conseillé aux gens qui recherchent un peu la même chose que moi dans un jeu, et aussi parce que le studio Asobo a mit ses tripes dans ce projet et en a fait un titre solide à l'ambiance extraordinaire. Je suis ultra fan.