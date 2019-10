https://twitter.com/IGN/status/1189027442779926528?s=19



Il y as quand même une justice dans ce monde, ils pouvaient pas s'en tirer comme ça après d'avoir saboté la Saison 8 de Game of Thrones.



Après je reconnais qu'ils ont fait du bon travail dans les Saisons 1 à 4, et qu' il as de bonnes idées dans les Saisons suivantes, mais ca se sentais sue des que Martin n'était plus là, Disney as fini par le comprendre et leur au revoir.