Le final trailer et l'affiche définitive de Star Wars Épisode IX : The Rise of Skywalker / L'Ascension de Skywalker sont la !Uje Bande Annonce qui fout les poils mais qui au final, comme toujours avec cette trilogie, ne dévoile rien de fondamental et conserve le mystère sur l'intrigue du fimEnjoy !Trailer VOST :Trailer VF :Affiche :