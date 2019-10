Appelons un chat un chat,

The Coalition fais des choix merdiques, au pire discutable pour pérenniser la licence.

Entre la hitbox foirée, l'assistance de visée, les skins et autres goodies à acheter à prix d'or (ou à gagner laborieusement), le manque de personnages, le manque de maps... et un système de Skill ranking à la rue (perdre 1200 points en deathmatch en étant meilleur joueur)



The coalition foire tout. A vouloir plaire au plus grand nombre, il ne plaise à plus personne. Il suffit de voir les plaintes sur Twitter.



J'y joue encore car mes potes et moi, on y croit encore, mais dieu que c'est pénible.