☼ Blanche-Neige et les Sept Nains (1937)☼ Pinocchio (1940)☼ Fantasia (1940)► Swiss Family Robinson (1940)☼ Dumbo (1941)☼ Le Dragon récalcitrant (1941)☼ Les Trois Caballeros (1945)► Le Miracle sur la 34e rue (1947)☼ Coquin de Printemps (1947)☼ Melody Cocktail (1948 )☼ Le Crapaud et le Maître d'école (1949)☼ Cendrillon (1950)► L'île au Trésor (1950)☼ Alice au Pays des Merveilles (1951)► Robin des Bois et ses joyeux compagnons (1952)☼ Peter Pan (1953)♣ Le Désert Vivant (1953)♣ La Grande Prairie (1954)► 20,000 Lieux Sous Les Mers (1954)► Davy Crockett, Roi des Trappeurs (1955)☼ La Belle et le Clochard (1955)♣ Lions d'Afrique (1955)► Davy Crockett et les Pirates de la Rivière (1956)► Les Aventures de Perri (1957)► Fidèle Vagabond (1957)♣ Le Désert de l'Arctique (1958 )► Signé Zorro (1958 )☼ La Belle Au Bois Dormant (1959)► Quelle vie de chien ! (1959)► Darby O'Gill et les Farfadets (1959)☼ Les 101 Dalmatiens (1961)► Monte là-d'ssus (1961)► La Fiancée de Papa (1961)► Greyfriars Bobby (1961)♫ Babes in Toyland (1961)► Le Prince et le Pauvre (1962)► Presque des anges (1962)► L'Incroyable Randonnée (1963)☼ Merlin L'enchanteur (1963)☼ Mary Poppins (1964)► Émile et les Détectives (1964)► Calloway le trappeur (1965)♫ La Mélodie du bonheur (1965)► L'Espion aux pattes de velours (1965)► Quatre bassets pour un danois (1966)► L'Honorable Griffin (1967)☼ Le Livre De La Jungle (1967)► Le Fantôme de Barbe-Noire (1968 )► Un Amour de Coccinelle (1969)► L'Ordinateur en folie (1969)☼ Les Aristochats (1970)► Un Singulier Directeur (1971)► La Cane aux œufs d'or (1971)☼ L'Apprentie sorcière► Justin Morgan Had a Horse (1972)► Les Aventures de Pot-au-Feu (1972)► 3 Étoiles, 36 Chandelles (1972)☼ Robin Des Bois (1973)► Un nouvel amour de Coccinelle (1974)► Mes amis les ours (1974)► Un cowboy à Hawaï (1974)► L'Homme le plus fort du monde (1975)► La Montagne Ensorcelée (1975)► Le Gang des chaussons aux Pommes (1975)► Gus (1976)☼ Le Trésor de Matacumba (1976)► Un Candidat au Poil (1976)► Un Vendredi Dingue, Dingue, Dingue (1977)☼ Les Aventures de Winnie l'ourson (1977)► Star Wars: Un Nouvel Espoir (1977)☼ Les Aventures de Bernard et Bianca (1977)► La Coccinelle à Monte-Carlo (1977)☼ Peter et Elliot le Dragon (1977)► La Course au Trésor (1977)► Les Visiteurs d'un autre monde (1978 )► Le Chat qui Vient de L'espace (1978 )► Les Muppets, le Film (1979)► Le Retour du Gang des Chaussons aux Pommes (1979)► Un cosmonaute Chez le Roi Arthur (1979)❤ Spider-Woman (1979)► Le Trou noir (1979)► Sultan and the Rock Star (1980)► Star Wars: L'empire Contre Attaque (1980)► La Coccinelle à Mexico (1980)► The Ghosts of Buxley Hall (1980)► Amy (1981)► La Grande Aventure des Muppets (1981)☼ Rox et Rouky (1981)❤ Spider-Man – Series (1981)❤ Spider-Man and His Amazing Friends (1981)► TRON (1982)► Star Wars: Le Retour du Jedi (1983)► Oz, un Monde Extraordinaire (1985)☼ Taram et Le Chaudron Magique (1985)❤ Les Gummi (1985)► Natty Gann (1985)► Un Drôle de Noël (1985)► Mr. Boogedy (1986)► Fuzzbucket (1986)► Casebusters (1986)☼ Basil Détective Privé (1986)► Le Vol du Navigateur (1986)► The Christmas Star (1986)► Benji la Malice (1987)❤ La Bande à Picsou (1987)► Trois hommes et un bébé (1987)☼ Les Nouvelles Aventures de Winnie l'ourson (1988 )► Willow (1988 )☼ Qui Veut la Peau de Roger Rabbit (1988 )☼ Oliver & Company (1988 )❤ Tic et Tac, les Rangers du Risque (1989)► Chérie, J'ai Rétréci les Gosses (1989)► Turner & Hooch (1989)► Cheetah (1989)☼ La Petite Sirène (1989)❤ Les Simpsons ~ Saisons 1 à 31 ~ (1989)☼ La Bande à Picsou, le film : Le Trésor de la lampe perdue (1990)❤ Super Baloo (1990)☼ Bernard et Bianca au Pays des Kangourous (1990)► Tels Pères, Telle Fille (1990)► Croc-Blanc (1991)► Les Aventures de Rocketeer (1991)❤ Myster Mask (1991)☼ La Belle et la Bête (1991)♫ Newsies (1992)♫ Sister Act (1992)► Chérie, J'ai Agrandi le Bébé (1992)❤ La Bande à Dingo (1992)❤ La Petite Sirène – La Série (1992)❤ X-Men – La Série (1992)☼ Aladdin (1992)► Noël chez les Muppets (1992)► Les Aventures de Huckleberry Finn (1993)► Le Gang des Champions (1993)► Graine de Star (1993)► La Star de Chicago (1993)► Hocus Pocus (1993)❤ Bonkers (1993)★ Incorrigible Cory (1993)☼ L'Étrange Noël de monsieur Jack (1993)► Les Trois Mousquetaires (1993)♫ Sister Act 2: Back in the Habit (1993)► L'Enfer Blanc (1994)► Blank Check (1994)☼ Poucelina (1994)☼ Aladdin le Retour de Jafar (1994)☼ Le Roi Lion (1994)Camp Nowhere (1994)❤ Iron Man – Series (1994)► Les 4 Fantastiques (1994)❤ Gargoyles, Les Anges de la Nuit (1994)► Super Noël (1994)❤ Spider-Man, L'homme-araignée (1994)► La Colo des Gourmands (1995)► Les Légendes de l'Ouest (1995)☼ Dingo & Max (1995)► L'Amour à Tout Prix (1995)☼ Pocahontas (1995)► Opération Dumbo Drop (1995)► Le Kid et Le Roi (1995)❤ Timon & Pumbaa (1995)► Frank and Ollie (1995)☼ Toy Story (1995)► Tom et Huck (1995)► L'Île au trésor des Muppets (1996)☼ James et la Pêche Géante (1996)☼ Le Bossu de Notre Dame (1996)► Kazaam (1996)► Jack (1996)☼ Aladdin et le Roi des Voleurs (1996)► Président junior (1996)❤ Couacs en Vrac (1996)❤ Mighty Ducks – Series (1996)❤ L'Incroyable Hulk – La Série (1996)► Les 101 Dalmatians (1996)► Le Nouvel Espion Aux Pattes de Velours (1997)► Un Indien à New York (1997)► Chérie, Nous Avons été Rétrécis (1997)★ Le Petit Malin (1997)☼ Le Petit Grille-pain courageux : À la rescousse (1997)☼ Hercules (1997)☼ Winnie L'ourson 2 (1997)❤ La Cour de Récré (1997)☼ La Belle et la Bête 2 (1997)► Flubber (1997)► Ruby Bridges (1998 )❤ Le Surfeur D'Argent (1998 )❤ Le Monde magique de la Belle et la Bête (1998 )► Meet the Deedles (1998 )► Miracle at Midnight (1998 )☼ Le Petit Grille-Pain Courageux - Objectif Mars (1998 )☼ Mulan (1998 )► You Lucky Dog (1998 )► À Nous Quatre (1998 )☼ Pocahontas II (1998 )► Brink, champion de roller (1998 )❤ Hercules – La série animée (1998 )► The Jungle Book: Mowgli’s Story (1998 )► Out of the Box (1998 )► Les Sorcières d'Halloween (1998 )☼ Le Roi Lion 2 (1998 )► Richie Rich : Meilleurs Vœux (1998 )► Sacré Père Noël (1998 )☼ 1001 Pattes (1998 )► Mon ami Joe (1998 )★ Aux frontières de l'étrange (1999)► Zenon: Girl of the 21st Century (1999)► Mon Martien bien-aimé (1999)☼ Doug Le Film (1999)► Dix bonnes raisons de te larguer (1999)► Embrouilles dans la galaxie (1999)► The Thirteenth Year (1999)► Star Wars: La Menace Fantôme (1999)► La Maison Du Futur (1999)► Inspecteur Gadget (1999)► Johnny Tsunami (1999)► Savant en herbe (1999)❤ Les Nouvelles Aventures de Spider-Man (1999)► Ne regarde pas sous le lit (1999)❤ Avengers : La Série Animée (1999)► Annie (1999)☼ Mickey, il était une fois Noël (1999)► Horse Sense (1999)☼ Toy Story 2 (1999)☼ Fantasia 2000 (2000)► Graine de Héros (2000)► The Color of Friendship (2000)☼ Les Aventures de Tigrou (2000)☼ Dingo & Max 2 : Les Sportifs de L'extrême (2000)► Whispers: An Elephant’s Tale (2000)► Un match au sommet (2000)► Les Filles de l'océan (2000)► Miracle sur la deuxième ligne (2000)☼ Dinosaure (2000)► Ma soeur est une extraterrestre (2000)★ La Guerre des Stevens (2000)► Sale Môme (2000)► Ready to Run (2000)► Quints (2000)► The Other Me (2000)☼ La Petite Sirène 2 (2000)► Le Plus Beau des combats (2000)► Chasseurs de vampire (2000)❤ X-Men: Evolution – Series (2000)► Le fantôme du cinéma (2000)► Les 102 Dalmatiens (2000)► Le Plus Beau Cadeau de Noël (2000)☼ Kuzco: L'empereur Mégalo (2000)► Zenon et les Aliens (2001)★ Lizzie McGuire (2001)❤ Le Livre de Winnie l'ourson (2001)☼ La Cour de récré : Vive les vacances ! (2001)► Motocross (2001)☼ La Belle et le Clochard 2 (2001)► Le Lutin (2001)► Un chien envahissant (2001)☼ Atlantide: L'empire Perdu (2001)► The Jennie Project (2001)► Princesse malgré elle (2001)► Jumping Ship (2001)► The Poof Point (2001)► Les Sorcières d'Halloween 2 (2001)☼ Monstres & Cie (2001)►‘Twas the Night (2001)► Three Days (2001)► Chiens des neiges (2002)► Double Équipe (2002)☼ Peter Pan 2 : Retour au Pays imaginaire (2002)☼ Cendrillon 2 (2002)► Cadet Kelly (2002)☼ Le Bossu de Notre-Dame 2 (2002)► Bienvenue chez Trudy (2002)► Rêve de champion (2002)► Star Wars: L'attaque Des Clones (2002)❤ Kim Possible ~ Toutes les Saisons ~ (2002)☼ Lilo & Stitch (2002)► Opération Walker (2002)❤ La Légende de Tarzan et Jane (2002)► Les Country Bears(2002)► Cadence (2002)► Des vacances inoubliables (2002)► The Scream Team (2002)► Tuck Everlasting (2002)► The Santa Clause 2 (2002)❤ Winnie l'ourson : Bonne Année (2002)☼ La Planète Au Trésor (2002)► You Wish! (2003)★ Phénomène Raven (2003)☼ Les 101 Dalmatiens II (2003)☼ Le Livre De La Jungle 2 (2003)► Inspecteur Gadget 2 (2003)☼ Les Aventures de Porcinet (2003)► La voie tracée (2003)► Lizzie McGuire: Le Film (2003)❤ Les Énigmes de l'Atlantide (2003)☼ Le Monde De Nemo (2003)► Drôles de vacances (2003)► Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl (2003)► Eddie’s Million Dollar Cook-Off (2003)► Freaky Friday : Dans la peau de ma mère (2003)► Les Cheetah Girls (2003)☼ Stitch! Le Film (2003)► La Planète bleue (2003)❤ Lilo et Stitch, la série (2003)☼ Frère des Ours (2003)► Full-Court Miracle (2003)► Le Manoir hanté et les 999 Fantômes (2003)☼ Recess: All Growed Down (2003)☼ Recess: Taking the 5th Grade (2003)► La Légende de l'étalon noir (2003)► Star idéale (2004)☼ Scott, le film (2004)► Miracle (2004)☼ Le Roi Lion 3 (2004)► Le Journal intime d'une future star (2004)☼ Les Aventures de Petit Gourou (2004)► Le Triomphe de Jace(2004)☼ La ferme se rebelle (2004)♣ Planète sacrée (2004)► Zenon et la déesse de la Lune (2004)★ Phil du futur (2004)♣ America's Heart and Soul (2004)► La Naissance d'une nouvelle star (2004)► Un père pas comme les autres (2004)► Un mariage de princesse (2004)☼ Mickey, Donald et Dingo : Les Trois Mousquetaires (2004)♣ Star Wars : L'Empire des rêves (2004)► Les Sorcières d'Halloween 3 (2004)☼ Les Indestructibles (2004)☼ Mickey, il était deux fois Noël (2004)► Le Manoir de la Magie (2005)♣ Aliens of the Deep (2005)☼ Mulan II (2005)☼ Winnie l'ourson et l'Éfélant (2005)► Baby-Sittor (2005)► Millions (2005)► Buffalo Dreams (2005)► Princess on Ice (2005)★ La Vie de palace de Zack et Cody (2005)☼ Kim Possible : Mission Cupidon (2005)► How Dogs Got Their Shapes (2005)► Star Wars: La Revanche des Sith (2005)► Figure libre (2005)► La Coccinelle Revient (2005)► Calvin et Tyco (2005)☼ Vaillant, pigeon de combat ! (2005)☼ Cool attitude, le film (2005)☼ Lilo & Stitch 2 (2005)► Un Parcours de légende (2005)❤ Les Petits Einstein (2005)► Des Amours de Sœurcières (2005)☼ Chicken Little (2005)► Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique (2005)► Once Upon a Mattress (2005)☼ Kuzco 2: Kronk’s New Groove (2005)► High School Musical (2006)♣ Roving Mars (2006)❤ Kuzco, un empereur à l'école (2006)☼ Bambi II (2006)► Antartica, prisonniers du froid (2006)► Raymond (2006)Cow Belles (2006)★ Hannah Montana (2006)☼ The Wild (2006)☼ La Maison de Mickey (2006)☼ Cars (2006)►Wendy Wu (2006)►Garfield 2 (2006)☼ Leroy & Stitch (2006)► Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit (2006)Read It and Weep (2006)The Replacements (2006)Invincible (2006)The Cheetah Girls 2 (2006)Flicka (2006)The Santa Clause 3: The Escape Clause (2006)☼ Rox et Rouky 2 (2006)Jump In! (2007)☼ Le Sortilège de Cendrillon (2007)☼ Bienvenue chez les Robinson (2007)► Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde (2007)❤ Mes amis Tigrou et Winnie (2007)Johnny Kapahala: Back on Board (2007)The Secret of the Magic Gourd (2007)☼ Ratatouille (2007)►High School Musical 2 (2007)❤ Phineas and Ferb (2007)Dog Whisperer With Cesar Millan (2007)The Game Plan (2007)Twitches Too (2007)Wizards Of Waverly Place (2007)Dan in Real Life (2007)Snowglobe (2007)National Treasure: Book of Secrets (2007)Minutemen (2008 )Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008 )College Road Trip (2008 )►Iron Man (2008 )► Les Chroniques de Narnia: Prince Caspian (2008 )Stonehenge Decoded: Secrets Revealed (2008 )Camp Rock (2008 )☼ WALL•E (2008 )☼ Star Wars: The Clone Wars (2008 )The Cheetah Girls: One World (2008 )The Little Mermaid: Ariel’s Beginning (2008 )The Suite Life on Deck (2008 )❤ Star Wars: The Clone Wars – Series (2008 )► High School Musical 3 (2008 )☼ La Fée Clochette (2008 )☼ Volt: Star Malgré Lui (2008 )Iron Man: Armored Adventures (2008 )The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008 )Wolverine and the X-Men (2009)Dadnapped (2009)Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)Kingdom of the Blue Whale (2009)► Hannah Montana: Le Film (2009)Hatching Pete (2009)★ JONAS (2009)Trail of the Panda (2009)Easter Island Unsolved (2009)Princess Protection Program (2009)Wizards of Waverly Place: The Movie (2009)Bizarre Dinosaurs (2009)☼ Clochette et la Pierre de lune (2009)☼ La Princesse et la Grenouille (2009)Skyrunners (2009)Starstruck (2010)► Alice au pays des merveilles (2010)Diary of a Wimpy Kid (2010)Waking Sleeping Beauty (2010)Good Luck Charlie (2010)☼ Toy Story 3 (2010)Den Brother (2010)Camp Rock 2: The Final Jam (2010)☼ Clochette et l'Expédition féerique (2010)Journey to Shark Eden (2010)Secretariat (2010)The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes (2010)Great Migrations (2010)Shake It Up (2010)Avalon High (2010)☼ Raiponce (2010)► TRON: Legacy (2010)Jake and the Never Land Pirates (2011)Wings of Life (Feature) (2011)The Suite Life Movie (2011)Lemonade Mouth (2011)African Cats (2011)► Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence (2011)Sharpay’s Fabulous Adventure (2011)Kickin’ It (2011)☼ Cars 2 (2011)☼ Winnie L'ourson (2011)☼ Phinéas et Ferb, le film (2011)Teen Spirit (2011)Jessie (2011)Brain Games (2011)The Incredible Dr. Pol (2011)Geek Charming (2011)► Les Muppets, le retour (2011)Good Luck Charlie, It’s Christmas! (2011)12 Dates of Christmas (2011)Frenemies (2012)Lab Rats (2012)❤ Ultimate Spider-Man (2012)Chimpanzee (2012)★ Violetta (2012)❤ TRON: Uprising (2012)Let It Shine (2012)Gravity Falls (2012)☼ Rebelle (2012)Secrets of the King Cobra (2012)Crash & Bernstein (2012)Girl vs. Monster (2012)Secret of the Wings (2012)☼ Les Mondes de Ralph (2012)Santa Paws 2: The Santa Pups (2012)Winged Seduction: Birds of Paradise (2012)The Mistle-Tones (2012)The Wizards Return: Alex vs. Alex (2013)► Iron Man 3 (2013)Life Below Zero (2013)❤ Avengers Assemble (2013)☼ Monsters University (2013)►Teen Beach Movie (2013)Hulk and the Agents of S.M.A.S.H. (2013)Super Buddies (2013)Sharks of Lost Island (2013)►Thor: The Dark World (2013)☼ Frozen (2013)► Dans l'ombre de Mary (2013)Miracle Landing on the Hudson (2014)Cloud 9 (2014)Marvel Studios: Assembling a Universe (2014)Muppets Most Wanted (2014)Dr. Oakley, Yukon Vet (2014)Bears (2014)Zapped (2014)Girl Meets World (2014)► Les Gardiens de la Galaxie (2014)► Le Garçon idéal (2014)❤ Star Wars Rebels (2014)♣ Dr. K’s Exotic Animal ER (2014)★ Les Chroniques d'Evermoor (2014)☼ Les Nouveaux Héros (2014)❤ Lego Star Wars : Les Chroniques de Yoda (2014)► Ma pire journée (2015)♣ Monkey Kingdom (2015)►Avengers: Age of Ultron (2015)☼ Inside Out (2015)►Teen Beach Movie 2 (2015)★ Best Friends Whenever (2015)❤ Lego Star Wars: Droid Tales (2015)► Ant-Man (2015)► Descendants (2015)❤ Les Gardiens de la Galaxie - Série Animée (2015)❤ Pyjamasques (2015)★ The Muppets – Series (2015)► Invisible Sister (2015)❤ La Garde du Roi lion (2015)☼ Le Voyage d'Arlo (2015)♣ Wild Yellowstone (2015)► Star Wars : Le Réveil de la Force (2015)► The Finest Hours (2016)★ Harley, le cadet de mes soucis (2016)★ Lab Rats: Elite Force (2016)☼ Zootopie (2016)☼ L'Âge de glace : Les Lois de l'Univers (2016)♣ World’s Greatest Dogs (2016)► Babysitting Night (2016)☼ Le Monde De Dory (2016)☼ LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures (2016)★ Bizaardvark (2016)☼ Le Bon Gros Géant (2016)❤ Elena of Avalor (2016)► Pete’s Dragon (2016)► Queen of Katwe (2016)❤ Milo Murphy’s Law (2016)♣ The Swap (2016)♣ Expedition Mars: Spirit & Opportunity (2016)☼ Vaiana, La Légende du Bout du Monde (2016)► Rogue One: A Star Wars Story (2016)♣ Avant le déluge (2016)♣ Sea of Hope: America’s Underwater Treasures (2017)❤ Mickey et ses amis : Top Départ ! (2017)♣ Atlantis Rising (2017)♫ Newsies: The Broadway Musical (2017)♣ Origins: The Journey of Humankind (2017)❤ Raiponce : moi, j'ai un rêve (2017)❤ Raiponce, la série (2017)★ Andi Mack (2017)❤ Le Monde de Bingo & Rolly (2017)♣ Born in China (2017)♣ Disney’s Fairy Tale Weddings (2017)☼ Cars 3 (2017)♣ Earth Live (2017)♣ Kingdom of the Apes: Battle Lines (2017)► Descendants 2 (2017)★ Raven (2017)❤ Spider-Man – Série Animée (2017)♣ Diana: In Her Own Words (2017)♣ Breaking2 (2017)★ Inhumans (2017)❤ Vampirina (2017)♣ Jane (2017)❤ Les Nouveaux Héros: La Série Animée (2017)♣ Titanic: 20 Years Later With James Cameron (2017)♣ Secrets of Christ’s Tomb: Explorer Special (2017)♣ Man Among Cheetahs (2017)♣ Decorating Disney: Holiday Magic (2017)♣ Planet of the Birds (2018 )► Zombies (201♣ Giants of the Deep Blue (2018 )♣ Rocky Mountain Animal Rescue (2018 )❤ Les Muppet Babies (2018 )♣ Into the Okavango (2018 )♣ Drain the Oceans (2018 )♣ Legend of the Three Caballeros (2018 )♣ Big City Greens (2018 )♣ Bug Juice: My Adventures at Camp (2018 )► Freaky Friday (2018 )♣ Science Fair (2018 )♣ Free Solo (2018 )★ Under The Sea: A Descendants Short Story (2018 )☼ Marvel Rising: Secret Warriors (2018 )❤ Star Wars Resistance (2018 )★ Coop et Cami (2018 )❤ LEGO Star Wars: All-Stars (2018 )♣ Mars: Inside SpaceX (2018 )♣ Mission to the Sun (2018 )♣ The Flood (2018 )► Life-Size 2 (2018 )♣ Tree Climbing Lions (2018 )♣ Paris to Pittsburgh (2018 )★ Sydney to the Max (2019)► Kim Possible (2019)★ Fast Layne (2019)♣ Into the Grand Canyon (2019)♣ Lost Treasures of the Maya (2019)♣ The Lost Tomb of Alexander the Great (2019)►Captain Marvel (2019)►Dumbo (2019)♣ Hostile Planet (2019)❤ Amphibia (2019)► Apollo: Missions to the Moon (2019)♣ Gordon Ramsay : Territoires inexplorés (2019)♣ Kingdom of the White Wolf (2019)♣ Marvel’s Hero Project (2019)♣ One Day at Disney (2019)♣ Encore! (2019)♣ The World According to Jeff Goldblum (2019)► Noelle (2019)★ High School Musical: The Musical: The Series (2019)► La Belle et le Clochard (2019)★ The Mandalorian (2019)