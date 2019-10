On a pu le constater dans les divers trailers de gameplay que Naughty Dog nous a fourni tout récemment mais aussi en session de gameplay « pad en main » lors de l’événement de septembre aux U.S.A.: The Last of Us – Part II devrait sans doute devenir le plus beau jeu de cette génération de consoles, tout simplement! (C'est pas moi qui le dis commencez pas) Il faut dire que le studio de développement est réputé pour tirer le meilleur parti des machines PlayStation, et les récentes déclarations du Directeur Créatif du soft, Neil Druckman, ont de quoi nous hyper comme jamais.En effet, lors d’un entretien pour le PlayStation Blog, notre homme explique que son bébé poussera la PS4 dans ses limites puisque:"Juste comme ce fut le cas pour The Last of Us, nous avons atteint les limites de la mémoire, de la puissance de calcul, du nombre d’ennemis que nous pouvions avoir à l’écran et de la taille des environnements… A présent (par rapport au premier jeu) nous sommes capables d’avoir des environnements plus vastes, des séquences avec des hordes d’infectés, plusieurs escouades ennemies vous recherchant dans une vaste zone."