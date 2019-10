Les prochaines Tall Tales de Sea of Thieves commence a se dessiner et Rare a posté une image intrigante qui contient 5 schémas avec beaucoup de représentations de dragons.J'en parlais également ICI Rare avait Teasé des mécaniques de Gameplay et des interactions lié au feu.Les dialogues des PNJs changent dans Sea of Thieves au fil que le jeu évolue et parfois les PNJs lâche des dialogues sous forme de rumeurs, de Légendes autours du monde du jeu ou de devinettes remplis de mystères etc... et c'est en allant parler à Jack Emerick qu'on apprend la présence d'une nouvelle créature.voilà ce que dit Emerick et on notera également que dans le jeu il y a la présence d'une figure de proue en forme de dragonainsi qu'un crâne dans le Devil's RoarEnfin demain se tiendra la Sandiego Comic Con et Rare sera présent pour y présenter un panel sur le Lore de Sea of Thieves et son avenir et ils devraient lâcher quelques teasers lié a la prochaine grosse MAJ.voilà c'est tout pour le moment on aura peut-être d'autres infos demain soir concernant ces dragons.