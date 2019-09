Télé & Cinéma



:A ce jour Le Hasbro IDW comics Shared Universe comprend:

-Micronauts

-Rom

-Transformers

-M.A.S.K.: Mobile Armored Strike Kommand

-G.I. Joe

-Action Man

-Visionaries: Knights of the Magical Light



Durant ces dernières annéesa considérablement augmenté son portefeuille de Franchise possédantainsi que lesainsi queRécemment Hasbro a également acquis la licencede Saban ainsi que l'acquisition qui parait pour moi étrange d'une boite de production de musique nomméBref petit à petit Hasbro grandis et consolide ses acquisitions.Nous savons aussi que Hasbro a un partenaire de choix avec. A ce propos Hasbro avaient chargés la société de publication de comics de créer pour leur propriétés intellectuel un univers cohérent avec Révolution en 2016, il y a eu plusieurs arc narratif qui ce sont suivis. (Je ne connais pas le statut de cette essais à l'heure ou j'écris ces lignes)Avec leur acquisition récente de Power Rangers ils aimeraient maintenant inclure cette licence dans ce grand tout et rendre évidemment l'ensemble cohérent.Enfin une rumeur récente parle de l'intérêt d'Hasbro d'imiter le succès deetavec lepour porter leur univers partager sur le grand écran.La rumeur voudrait que pour ce faire Hasbro parte du néanmoins bon filmcomme point de départ et construire cette Univers à partir de ce film. Il va s'en dire que la licence Transformers serait rebooté via Bumblebee, ainsi que les films G.I.Joe. Enfin le dernier film Power Rangers n'aurait pas de suite et serait également rebooté.Maintenant que j'ai posé les bases et que vous savez un peu l'état d'affaire d'Hasbro une question enfin je dirais plus une réflexion me viens à moi, comment conseillerez vous Hasbro (car il me parait évident qu'ils souhaitent faire quelque chose) d'envisager ce grand tout ? Pour qu'Hasbro réussisse quel serait la bonne recette sachant que ces franchises ne sont pas des franchises deet donc pourrait avoir un traitement différents ?