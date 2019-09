Jeux Vidéo

En sélectionnant la langue de Molière vous profiterez des traductions le cas échéant, comme La Légende de Thor, intégralement en français. Un choix vraiment judicieux, sur lequel Nintendo avait fait l’impasse - The Legend of Zelda: A Link to the Past était ainsi en anglais, même sur la mini-console vendue dans l’Hexagone.

Most importantly for European users, if you choose to play using the PAL region, the games run at 60Hz rather than 50Hz, so you don't need to deal with slower gameplay or judder as a result of the 50Hz output being resampled to 60Hz as we saw on PlayStation Classic. And of course, original PAL letterboxing is completely eliminated.

Et les membres de la secte Nintendo vont nous expliquer que c'est impossible d'avoir les roms en fr si on veut garder le 60hz...De toute façon, Nintendo peut sortir n'importe quelle merde, la plus part de leurs fans sont tellement conditionnés, qu'ils leurs pardonnent à chaque fois.