Un gars sur Resetera en a fait un résumé et y a des trucs forts intéressants:- L’utilisation répétée du même chemin par plusieurs joueurs entraînera la formation d’un tracé sur l’herbe, ainsi que l’utilisation répétée de la moto le long des mêmes parcours. Apparemment, cela s’étendra aussi à la carte une fois le chemin tracé.- Le combat face à "créature" qui a été montré était apparemment l'une des bêtes les plus faibles du jeu, et il y en a beaucoup d'autres bien différentes.- Cependant, si cette créature nous dévore, cela laissera un cratère et la ville sera détruite.- Aucun combat de boss n'a été montré dans la démo, qui sont apparemment beaucoup plus "flashy". (pour éviter les spoilers)- On peut personnaliser la musique des différents points de contrôle que que l'on a créé.- On peut voir les "strands" (item créé ingame ou laissé par les autres joueurs) uniquement lorsque la connexion est établie dans cette zone.- On peut se connecter au réseau Chiral dans différentes zones pour pouvoir utiliser l’imprimante 3D afin de créer des items. Cela semble facultatif pour certaines régions. Ce qui signifie que l'on ne peut pas imprimer de nouveaux éléments tant que nous n'avons pas établi la connexion.- La majorité de la démo était constituée de missions annexes facultatives.- On n'a pas besoin de s'asseoir dans la source d'eau chaude et d'attendre toute la séquence, il nous suffit de nous y tenir brièvement pour avoir les mêmes effets.- Il y a plusieurs "exosquelettes" - dans la démo, il y avait l'exosquelettes "POWER" et l'exosquelette "SPEED" qui consomment de la batterie. La batterie peut être rechargée de différentes manières.- L'exosquelette POWER nous permet de transporter une charge plus lourde. SPEED diminue notre capacité maximale (au moins par rapport à POWER), mais augmente notre vitesse de déplacement.- On peut laisser des items ou des signes pour que les autres joueurs puissent les suivre.- Cependant, on peut ignorer les signes et faire ce que l'on veut.- Certains ennemis n'essaieront pas de nous tuer, mais juste de nous voler (ainsi que les autres joueurs incarnant Sam).- Le rope-gun est un moyen de diminuer / ligoter un ennemi, et ainsi de reprendre les objets des autres joueurs.- On pourra combattre ces gars avec des paquets, mais utiliser les nôtres les endommagera, il est donc préférable d'utiliser ceux des autres pour se battre.- On peut utiliser notre sang sur la corde, ce qui nous permet de ligoter les BTs (fantômes).- Les BTs disparaissent lorsque on se déplace et réapparaissent lorsque l'on cesse de bouger.- On peut hack les casiers des autres joueurs (ou créer les nôtres).- L'assistante de Kojima confirme que l'on pourra conduire des camions, créer des autoroutes, et manipuler le terrain.Si vous trouvez la trad foireuse, n’hésitez pas à me le dire, je corrigerai cela.