Les studios Walt Disney et Microsoft ont annoncé un partenariat de cinq ans pour créer, produire et distribuer du contenu sur Microsoft Azure.



"Le cloud a atteint un point de basculement pour l'industrie des médias, et il n'est pas surprenant que The Walt Disney Studios, qui a son héritage basé sur une passion pour l'innovation et la technologie, est à l'avant-garde de cette transformation", a déclaré Kate Johnson, présidente de Microsoft dans un communiqué préparé. "La combinaison de la capacité d’hyper-échelle d'Azure, de sa distribution mondiale et de ses capacités de stockage et de mise en réseau à la pointe de l'industrie avec le leadership historique de Disney ouvre de nouvelles opportunités dans le domaine des médias et du divertissement et permettra de trouver de nouvelles façons de stimuler le contenu et la créativité à grande échelle. Avec Azure comme plate-forme de cloud pour le contenu, nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler... pour continuer à stimuler l'innovation dans l'ensemble du vaste portefeuille de studios de Disney."



Ce partenariat semble être l'extension d'un partenariat d'un an entre Microsoft et Disney et Avid, grâce auquel les sociétés ont créé une série de workflows de création de contenu qui fonctionnent sur Azure. "Les deux sociétés ont déjà produit plusieurs flux de travail médias essentiels qui fonctionnent aujourd'hui dans le cloud, y compris l'édition collaborative, l'archivage de contenu, la sauvegarde active et la continuité de la production ", note Johnson. "La mise en production de ces flux de travail complexes à l'aide de solutions Avid telles que la plate-forme Avid MediaCentral, MediaCentral | Cloud UX, Avid NEXIS | Cloud Storage et Avid Media Composer - tous fonctionnant nativement sur Azure - fournira la base pour aider à transformer la création et la gestion du contenu afin de surmonter les pressions opérationnelles actuelles, tout en ouvrant la voie à une innovation continue.