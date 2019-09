-système de camp

-la cuisine

- la personnalisation du dresseur

- échanges magiques

rien de fondamentalement neuf, mais plus d'images et surtout de musiques(correct) que les trailer occidentaux(comme dhab)focus sur :Artwork de Polthégeist () et Nigosierles nouveaux pokémon de cette 8G ont plutôt une bonne gueule a l'heure actuelreste a voir si le jeu, continuera dans cette lancée