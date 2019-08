Le trailer du dernier Star wars est sorti et juste avant une affiche du film (ridicule avec ce regard surplombant qui fait penser à un film pixar) avec le titre du film.



Disney actuellement semble vouloir s'expliquer sur beaucoup de chose, voir trop.



Cette impression de damage control, il convient de rappeler que le 8 a été assez mal perçu par l'ensemble des fans. Comme si il fallait éviter un bad buzz avant même la sortie du film, si l'impression générale est que star wars c'est plus ce que c'était et qu'ils ont fait de la merde, cela pourrait être compliqué d'expliquer au grand public pourquoi se déplacer en masse, d'ailleurs dans le trailer il insiste fort, je trouve, sur l'aspect que ce film 9 clôture de façon définitive la saga générale (d'ailleurs le 8 a enterré la notion de filiation Skywalkerienne)



JJ Abrams - interview MTV

"L'Empereur fait partie de notre histoire et je peux vous dire qu'il ne sera pas là pour faire des câlins. J'ai vraiment hâte que vous puissiez voir vers quoi on se dirige. Il y a une bonne raison pour laquelle on l'a mis sur l'affiche."



Daisy Ridley (Rey) - interview IGN

"C'est le plus grand méchant de toute l'histoire de Star Wars. Maintenant qu'on a tourné le film, je me dis que ça n'aurait pas pu se dérouler autrement. il fallait qu'il revienne. Il est très important dans l'histoire du film. Il ne fait pas que réapparaître, tout est expliqué."



donc en écoutant leur propos , en voyant l'affiche (spoil à peine masqué), en regardant le trailer:



la théorie de la parenté de Rey parait maintenant devenir très, trop, claire.



Ensuite le titre: Rise of Skywalker, finalement cela correspondrait à l'aboutissement pour Kylo Ren, qui a toujours été un piètre méchant, ridicule et se faisant malmené par Rey qui n'y connait rien et n'avait subi aucune formation.



Les propos donc de Disney me font dire qu'ils ont peur de l'échec de l'épisode 9, le 7 avait laissé de marbre, le 8 a une seconde chance mais préféré creusé la tombe de la saga. Donc le dernier avec un JJ Abrams en pompier de service pourrait suivre la même déception financière Solo, ils le savent et c'est pourquoi cette insistance sur le fait qu'il s'agit du dernier des derniers!



Donc voilà, je crois que disney a peur ils ont misé beacoup d'argent sur les films de Star wars mais en voulant allez vite et fort, passe à côté de ce qui fait justement la force de Starwars.