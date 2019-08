Bonjour ! Nouveau sondage, Gears 5 sortant très prochainement, en septembre donc, je voulais savoir quel est pour vous votre Gears of War préféré ?



Voilà, sur ce, à vos votes !



Gears of War : 2006 (6 votes)



Gears of War 2 : 2008 (5 votes)



Gears of War 3 : 2011 (2 votes)



Gears of War Jugement : 2013 (0 vote)



Gears of War 4 : 2016 (0 vote)



PS : Je n:inclut pas GOW Ultimate Édition dans la liste et vous comprenez j'imagine x)



UP: 3 choix en tout