Ben Hanson : Donc, si un studio comme Double Fine voulait continuer à sortir des jeux multiplateforme, je sais que Psychonauts 2 vient toujours sur d'autres systèmes, mais s'ils étaient intéressés à rester multiplateforme en mouvement dans le futur même s'ils sont un studio Microsoft, autoriseriez-vous une telle chose ?



Matt Booty : Oui, je pense qu'on le ferait. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une question binaire du type : est-ce qu'il devrait être sur Switch, sur PlayStation ? mais davantage : est-ce que ça a du sens pour la franchise ? En d'autres termes, est-ce qu'on a affaire à un titre qui profiterait de l'effet de réseau permis par plusieurs plateformes, ou bien à un jeu que l'on soutiendrait mieux en injectant des ressources dedans, et en nous assurant que nos plateformes telles qu'xCloud, le Game Pass et le Xbox Live le servent à fond ?.

Et donc quelque chose comme Minecraft, je pense qu'il était évident que nous n'allions jamais essayer de prendre quoi que ce soit aux joueurs qui existaient sur ces plateformes et nous avons certainement ajouté des plateformes depuis cette acquisition. Mais ensuite, nous aurons évidemment nos grandes franchises comme Forza et Halo et Sea of Thieves, où ces jeux sont conçus dès le départ pour exister réellement sur Xbox, je pense que cela va continuer.

Il souhaiterait que The Outer Worlds 2 (s'il sortait) sorte uniquement sur PC et Xbox par contre, alors que le premier est multi.