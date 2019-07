Salut tout le monde !On a eu entre les mains Super Mario Maker 2 et on a décidé de faire quelques niveaux pour les partager avec notre petite communauté de fans qui auraient le jeu, ainsi que les autres.On a vu que quelques devs indépendants s'étaient lancé la dedans, donc on suit la mode avec grand plaisir. On l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé avec Super Mario Maker premier du nom.Au programme deux niveaux classiques dans un style très "Super Mario" et deux autres un peu moins, mais qui restent aussi dans l'esprit. Les niveaux que nous avons fait, n'ont pas pour but de "troller" le joueur. Il y a quelques petits pics de difficultés, mais si vous préserverez un peu, vous en viendrez à bout sans difficulté normalement. Nous avons fait attention à respecter les règles de level design, donc il ne devrait pas y avoir de soucis pour arriver au bout.L'équipe de la Myoubouh Corp aimerait bien avoir entre les mains un éditeur de niveaux aussi efficace pour construire des jeux ahah.Voici les codes :Climb, jump, and climb. (Style Super Mario Bros 1, stage de type classique)H9X-D6K-XJFGreen Land. ( Style Super Mario 3D World, stage de type classique.)WWV-J48-BRFTouch the sky without wings. (Style New Super Mario Bros, stage un peu moins classique, peut-être le plus "dur" du lot.)T4W-032-2TGShell Island (Style New Super Mario Bros, le plus simple des quatre niveaux, utilisez les carapaces pour progresser à travers ce niveau.)KJP-72V-4RFAmusez-vous bien et n'hésitez pas à venir discuter avec nous pour faire un petit coucou !