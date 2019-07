Square Enix l'a dit officiellement:Pourtant, après Gamestop, et le compte facebook de Xbox Germany, un autre site prévoit l'arrivée de FF7 remake sur xbox one dès mars 2020. En effet, c'est le site abonnement-xbox-live.com qui vient de créer une page dédiée à la vente du jeu sur leur site.

Like

Who likes this ?

posted the 07/21/2019 at 07:21 PM by cajp45