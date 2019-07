Avis

Maintenant, c'est le sigle même de la Switch qui perd de son sens avec cette version Lite, qui ne permet rien d'autre que le jeu portable en solo. Fini les Joy-Con détachables et la possibilité de jouer à deux en local n'importe où avec un seul écran. Exit l'aspect hybride permettant de basculer en un rien de temps d'un écran de télé à l'écran de la console. D'ailleurs il est précisé que la console ne pourra plus être branchée à une télé comme possible avec le Dock de la version de base.





C'est dommage de se priver de cet aspect "console portable de salon" qui est encore aujourd’hui un très bon argument de vente et ayant de beaux jours devant lui.





Qui dit version allégé dit concessions. Et parmi elles, on notera la disparition de la technologie des vibrations HD et du capteur infrarouge à détection de mouvements. Des fonctionnalités intéressantes quand elles étaient bien exploités mais dont on pourra se passer sans trop de regrets. Fort heureusement, le gyroscope quant à lui répond toujours présent sur cette nouvelle version. Le tout permet à la Lite de gagner un peu en autonomie, ce qui est toujours ça de pris.





Mais là où ça pourra éventuellement poser problème, c'est sur la poignée de jeux plus ou moins populaires qui dépendent de ces fonctionnalités. Comme 1-2 Switch et Super Mario Party pour ne citer que ces deux-là. Et tous deux jouables uniquement avec les Joy-Con détachés. Et c'est là que Nintendo nous dit que pour y jouer sur la Lite, on sera forcé d'acheter (pour ceux qui n'ont pas déjà la Switch) les Joy-Con séparément. Et à 70~80€ la paire, autant dire que ça pique.



Et vu que ces deux versions vont cohabiter ensemble, il vaudrait mieux cette fois-ci que l'intégralité du catalogue Switch à venir soit jouable sur chacune d'entre elles. Histoire de ne pas répéter le cas de Xenoblade 3DS, uniquement jouable sur la New 3DS car plus "puissante".



Une "vraie" console portable





https://www.behance.net/gallery/81292727/Nintendo-Switch-UP-Concept



Concernant la forme, disons que c'est conforme aux leaks et à l'imagination de certains. Même si je n'aurais pas été contre un aspect plus "noble" comme le concept de la Nintendo Switch UP sur Behance ci-dessus (bien que j'aurais placé le joystick droit en bas des boutons).





On a donc une console plus compacte, plus légère d'une bonne centaine de grammes, et donc bien plus pratique d'utilisation. L'écran a lui aussi légèrement diminué en taille (mais pas en résolution) passant de 6,2 pouces (15,7 cm) à 5,5 pouces (14 cm). Ce n'est pas bien grand, mais ça reste encore suffisant pour profiter des jeux Switch en solo en mode portable.





En revanche, le multi local à 2 sur une seule console va être très compliqué sur la Lite. Déjà par le fait que les Joy-Con ne sont plus détachables comme dit précédemment. Mais surtout a cause de l'absence sur la Lite du petit support (en numéro 1) permettant de faire tenir la Switch sur une surface plane.





Les 4 boutons du Joy-Con gauche (on va en reparler juste après) de la Switch originelle ont laissé place à une vraie croix directionnelle comme sur la manette Pro. En tout cas, avoir miniaturisé à nouveau une console de cette trempe qui n'était déjà pas bien grande, je trouve que c'est une belle prouesse. Reste à voir si l'ergonomie sera au rendez-vous parce que je ne suis pas sûr que les grosses mains vont apprécier.



Et il y a intérêt que les problèmes encore d'actualité du Joy-Con gauche, et plus particulièrement de son stick, soient définitivement résolus d'ici la sortie de cette version. Parce qu'en cas de problème, ce n'est pas juste le Joy-Con qu'il faudra renvoyer au SAV, mais la machine toute entière avec le prix que ça impliquera...



Pour quel public ?





Là pour le coup, la cible est large. Cette Switch Lite pourrait intéresser ceux qui n'ont pas encore acheté la console de base et qui seraient trop réticents à lâcher environ 300€ au lieu des 200€ de cette nouvelle version. Un prix plutôt correct pour ce que la machine propose, et à peine 50~70€ plus cher qu'une 2DS XL.



Elle pourrait aussi s'adresser aux plus jeunes comme c'était le cas pour la première version de la 2DS en début d'article. Non pliable, et beaucoup plus robuste que sa grande sœur. Voilà qui devrait arranger les parents.



Nombreux sont les possesseurs actuels de la Switch qui y jouent essentiellement en nomade, et qui pourraient franchir le pas avec une machine entièrement optimisée pour leurs besoins. Et enfin n'oublions pas les éternels collectionneurs qui quoiqu’il arrive, achèteront la machine juste pour l'objet en lui-même.



Conclusion





Me concernant, cette version Lite ne m'intéresse pas. Ça fera bientôt deux ans que j'ai l'actuelle et elle me convient déjà très bien. Et même si un jour je devrais la remplacer, je ne pense pas opter pour une Lite ne serait-ce que pour le coté hybride et les Joy-Con détachables de la version d'origine. Et en plus de cela je ne suis pas fan des coloris de cette gamme. Mais bon les goûts et les couleurs me dira t-on.



Mais à défaut de remplacer la Switch actuelle, ce modèle sera certainement le coup de grâce infligé à une 3DS / 2DS déjà sur le déclin depuis un long moment. D'ailleurs, je n'arrive pas à imaginer quel genre de console portable pourra leur succéder après ça. À voir à l'avenir si une éventuelle Switch "Pro" (jouable seulement en docké par exemple et proche de la PS4 Pro et la Xbox One X en termes de performances) verra le jour même si je n'y crois pas trop.



Je vais finir cet avis par un p'tit sondage. Si dès sa sortie vous auriez eu le choix entre les 2 versions, vous auriez pris laquelle ?





