Salut à tous,Je sais pas comment me renseigner à ce propos, ni si ces la meilleur manière pour...Comment fonctionne la moderation sur GK ?Y a t’il des avertissements ?Je sais qu’il y a des ban tempo de 1 semaines mais, quand un membre en prends souvent :- 5/10/xx ban, est t’il « automatiquement » éligible au ban def ?De meme quand un membre en a plusieurs rapidement :- 2/3/xx ban en 1 mois ? Ban def automatique ?Peut t’on demander son propre bannissement ?Comment fonctionne le ban ? Par Ip, par compte ?Qui sont les modos/membres qui définissent les règles et qui ban ou avertissent les membres ?Non pas que je souhaite faire un tour, je veux seulement savoir les règles, peut etre que sa intéressera d’autres membres également.Merci

posted the 07/05/2019 at 02:15 AM by stefanpsp