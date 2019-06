Ca vient du même article qui parle des indés et de Sony.Pas pour rien que Ryan a dit y a quelques semaines qu'ils cherchaient de nouveaux studios et qu'ils augmentaient les effectifs des studios qu'ils possèdent déjà.

Sony cherche également à créer davantage de jeux à gros budget dans ses studios first party, qui produisent déjà des jeux PlayStation exclusifs.

Who likes this ?

posted the 06/29/2019 at 01:15 PM by jenicris