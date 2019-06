1- DEUS EXCommençons par MON best game ever,le jeu qui a révolutionné le genre il y a 19 ans maintenant.Univers,Personnages (JC-Denton...)dialogues cultes,bande son,et bien entendu le meilleur scénario que j'ai pu croiser dans un JV.je ne comprends tjs pas pourquoi ce projet n'a toujours pas vu le jour...Déjà a l’époque le jeu etait en retard techniquement je rêve depuis toujours de revivre ce jeu avec un nouveau moteur next gen...prions.En attendant j'attends évidemment tellement de Cyberpunk,number one sur ma wishlist!2-Silent Hill 2Mon 2eme BGE.Chef d'oeuvre ultime personnellement je m'en suis jamais remis.L’élite du survival Horror et de l’émotion.le remaster avait déçu beaucoup malheureusement.Imaginez 30 sec se balader dans l’hôtel avec un moteur PS5...3- Demon's SoulsJ'ai déjà soûler tout le monde avec ce jeu mais je pense que c'est le plus probable des 3 car le reste ça ne reste que des rêves...je l’espérais pour les 10 ans du titre hélas aucune nouvelle..Miyazaki a clairement laissé la porte ouverte récemment a un éventuel remake...Bluepoint PLEASE! aprés m'avoir fait pleurer avec le remake de SOTC...SVP.Ca serait dingue,car le jeu a de loin la meilleure ambiance de tous les souls,juste un petit équilibragede la magie a faire et le coté technique...Sony sait clairement que DMS a un gros succès d'estime chez les fans de la première heure...J'y crois!je finis avec le theme magistral de Maiden Astraea...UMBASA