Voici une information autour de Watch Dogs Legion ( avouez elle vous manque cette phrase )

''Il existe 20 versions différentes de Legion, et je parle de script, pas seulement de personnes qui disent la même phrase. Nous parlons de personnages différents, de voix différentes, de jeu d’acteur différent. Nous utilisons la technologie pour modifier toutes les voix, de sorte que même si vous recrutez Joe et John et qu'ils ont le même acteur et la même personnalité quand ils se parlent, vous ne saurez pas que c'est le même acteur, car nous modulons les voix. Nous avons utilisé la photogrammétrie pour capturer des dizaines de visages différents, combinés à l'aide d'animations innovantes pour produire littéralement des milliers de têtes uniques.''

Avec cette promesse de, se pose la question de la narration et de la manière dont celle-ci sera distillée. Ubisoft y a répondu dès l'annonce, indiquant qu'avancer dans le titre dans la peau d'un ancien espion ou dans celle d'une grand-mèreA ce titre,, directeur créatif du titre, s'est exprimé auprès du magazine Edge, dont les propos ont été relayés par GamesRadar :Ainsi, il faudrait en principe faire le titreDans ce qui nous a été présenté lors du salon, la promesse générale semblait tenue. Reste à savoir si le tout tient debout pendant plusieurs dizaines d'heures et si le processus narratif n'en pâtit pas trop.Perso je trouve le concept super intéressant mais vu qu'avec ubi c'est souvent de jolies concepts mais quand le jeu sort ensuite on a l impression qu'ils ne sont pas parvenu à aller au bout de leurs idées... En somme Wait and see...