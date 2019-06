Semaine dernière, lors de son briefing E3 2019, Xbox a annoncé le rachat d’un nouveau studio. Présent sur scène, Tim Schaffer a en effet pu officialiser l’arrivée de Double Fine au sein des Xbox Game Studios en tant que quinzième studio First Party. Une acquisition qui n’est, à en croire Matt Booty, probablement pas la dernière !



Le patron des Xbox Game Studios a en effet accordé une interview à VentureBeat. Dans celle-ci, l’homme a qui l’on doit en partie un bon nombre de deals récents, revient sur la manière dont sont construites ses acquisitions. Y’a-t-il un objectif quantitatif à atteindre ? A priori, pas du tout ! L’idée est plutôt de former une équipe complète et complémentaire afin de construire le catalogue de demain.



Beaucoup de gens demandent : “Combien de studios allez-vous avoir ?” Nous ne pensons pas à un quota ou à un objectif précis. Il s’agit plutôt de savoir quels studios ont un sens, lesquels sont bien adaptés. Au fur et à mesure que nous les trouvons, nous obtenons le soutien dont nous avons besoin pour aller de l’avant et bâtir.



Dans le même temps, nous avons le soutien (de Microsoft, ndlr) pour laisser Rare construire de nouvelles IP, Turn 10 travailler sur le prochain Motorsport, Halo se développer. On fait de nouveaux trucs avec Gears of War. Nous avons le jeu mobile, le jeu RTS que nous avons annoncé la dernière fois. Dans l’ensemble, j’ai l’impression que nous avons des encouragements et du soutien pour poursuivre beaucoup de choses.



Je dirais que le rythme d’acquisition est davantage lié au type de studios que nous recherchons et à leur complémentarité, par opposition à “Hey, nous essayons de signer tant d’acquisition par trimestre”. Ce n’est pas comme ça qu’on le fait. Il se peut que nous trouvions des studios qui correspondent à ce que nous recherchons. Encore une fois, je me sais soutenu de telle sorte que si nous trouvions deux studios, et qu’ils étaient disposés à le faire (être rachetés, ndlr) au cours des deux prochains mois, nous aurions l’appui nécessaire pour le faire. Mais je ne me sens pas sous pression d’avoir des quotas à remplir.