Intro HD à partir de 1min30





Je suis tomber sur cette vidéo par hasard et elle m'a bien fait rire tant ce qu'il dit est vrai au niveau de l'animation de certaines attaques et sur les faiblesses technique du jeu, du coup je partage. La vidéo est en anglais mais est suffisamment explicite pour être comprise.Je vais évidemment relativiser. Il est clair qu'on pouvait s'attendre à mieux pour de la switch, mais avec gamefreak au commande on savait que c'était pas possible et bien qu'on puisse y trouver encore à redire, le résultat dans l'ensemble est au moins correct, d'autant qu'on s'attendais à pire. Mais il faut reconnaître qu'ils ont un peu trop tendance à recycler leur animation simplette pour plus de facilité. Quand une console est limité on peut comprendre d'en arriver là, mais quand cette limite n'est plus et qu'ils ne font pas l'effort qu'il est possible de faire, là c'est problématique. Ce studio à un certains retard qu'il peine à rattraper là ou d'autres studio d'une taille équivalente ou même moindre font bien mieux qu'eux.Je leur reconnais quand même les efforts qu'ils ont fournis compte tenu de leur passif et je pense qu'il faut les encourager dans cette voie, sans pour autant fermer les yeux sur ce qui ne va pas. C'est en pointant les défauts du doigt qu'on permet de les corriger plus tard.Pour ceux que ça intéresse, les extrait utilisé dans cette vidéo pour montrer des animations de pokemon plus poussé en combat, proviennent desuren 2006.