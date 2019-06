Microsoft Flight Simulator a été la grosse surprise de la conférence Xbox, personne ne l’avait vu venir, et son trailer nous en a mis plein les yeux. Cette licence chère à de nombreux joueurs a enfin refait surface après 13 ans d’absence. Les douze épisodes précédents ont toujours fait office de vitrine technologique, et ce nouvel opus ne dérogera pas à la règle. Pour obtenir un tel rendu visuel, le jeu a nécessité l’utilisation de 2 pétabytes de données géographiques, soit 2 000 téraoctets : impressionnant !



Selon Phil Spencer, Microsoft Flight Simulator est un message fort adressé à la communauté de joueurs PC quant à leur engagement sur cette plateforme. Cela fait quelques années que cette orientation nous est répétée à la moindre occasion, mais le retour d’une telle franchise, en plus de l’arrivée du Game Pass sur la plateforme, nous donne enfin un peu de concret sur ce sujet.



Flight Simulator a, dans le passé, vendu des millions et des millions d’unités et avait une communauté très, très passionnée —en fait, elle est toujours là