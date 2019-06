Salut à tous.



On connait tous ce dilemme entre le physique et le démat, l'un étant essentiel pour certains afin de ne pas voir disparaître leurs jeux et l'histoire qui les accompagnent et de l'autre, les adeptes du démat qui ne jure que par le côté pratique et le gain de place.



Chaque camp à ses bons et mauvais côtés et je ne vais pas vous les lister car vous les connaissez tous je pense.



Mais la question que je me pose avec nos consoles actuelles et futurs et la suivante :



Et si le physique était déjà mort depuis 2013?



Je m'explique :



Depuis la sortie de la PS4 et One (la Switch dans une moindre mesure) quasiment tous les jeux nécéssitent un patch day one.



De ce fait on critique beaucoup le démat

- et à juste titre - quand cas de coupure serveur... Bin le jeu ne sera plus dispo, ni même si les droits du jeu ne sont pas renouvellé.



(Je mets de côté le PC car on peut faire des sauvegardes de nos jeux sur un disque dur externe notamment sur Steam ou GOG qui propose le téléchargement du fichier d'installation.

Même si là il y a débat dans le débat avec la durée de vie des DD)



Mais n'est ce pas la même chose avec le physique? Serveur coupé n'est il pas égal à m.à.j impossible? Et de ce fait, se contenter de la version 1.0 du jeu sans l'optimisation etc...?



Peut être que je fais fausse route bien sur, mais je voulais en parler avec vous.

N'hésitez pas à laisser votre avis sur la question.



PS : dsl pour la mise en page basique, comme vous le savez je suis sur smartphone principalement.