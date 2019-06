Comme d'habitude, l'heure est vraiment galère pour nous, mais peut-être que ce sera une très bonne conférence qui sait.Surtout que Shinji Mikami se déplace personnellement a l'E3 avec des tweet plutôt énigmatique "je vais a l'E3 pour un voyage d'affaire", "????????? by Shinji Mikami" ou encore "Fin du premier jour de répétition".The Evil Within 3, une nouvelle IP ou un partenariat avec Capcom pour le Remake/Reboot de Dino Crisis ?Réponse ce soir a 2H30, votre hélico vous attends...ou pas.

posted the 06/09/2019 at 01:08 PM by marchand2sable