Ouais, en 2019, je dois être le seul à ne pas l'avoir encore fait, mais j'ai enfin terminé GTA V !Petite précision, je l'ai fait sur PC, avec le mod natural vision remastered.Faut dire que, de base, les open worlds ont une tendance à me faire chier, j'ai besoin qu'un jeu et sa narration me portent, autant vous dire que le genre n'est pas celui qui s'y prête le plus...mais il y'a déjà eut des exceptions, le premier red dead redemption, les infamous et AC 2, ça fait peu vous en conviendrez.Et ce jeu a réussi à me prendre vraiment dans son histoire, de part ses trois protagonistes totalement différents, ses personnages secondaires tous plus détestables les uns que les autres, et surtout ces références cinématographiques qui me parlent vraiment (coucou la maison sur pilotis détruite avec un pick up...)et son univers vraiment vivant, là où un Rage 2 peine à varier les situations et rendre cohérent son monde ne serait ce que par l'attitude de ses PNJ, ici je me suis surpris à juste me balader, pour rien, en moto, juste pour le fun.En parlant de moto, j'ai vraiment aimé la jouabilité de cet opus, que ce soit les gunfights, ou la conduite je n'ai rien à lui reprocher, contrairement aux anciens GTA où ça me faisait rapidement lâcher le pad, là non, nickel !Et que dire des personnages, des situations vécues, tout, vraiment tout est exemplaire !Cela fait trente ans que joue, et peu de jeux ont su créer une sensation de manque en moi une fois terminés, GTA V en fait partit, et il fait, sans conteste, parti de mon top 10 toutes gens confondues.