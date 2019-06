adaptation du manga vinland saga, un manga traitant la guerre, la politique et religion dans un contexte viking.ça a l'air propreje pense pas que ça sera aussi bon que le manga qui est un chef d’œuvre. mais hâte de voir cette adaptation !Le premier épisode sera montré en avant première mondiale a la japan expo.

posted the 06/06/2019 at 01:01 PM by rbz