Alors que nous vous avions proposé un dossier récapitulatif des studios Xbox Game Studios la semaine dernière avec notamment les grands noms de The Initiative, il est temps d’ajouter un nouveau talent pour rejoindre le nouveau studio de Microsoft.



Au programme, Kai Zheng qui arrive chez The Initiative en tant que Senior Level Designer qui a notamment officié au même poste sur le dernier God of War à Santa Monica Studio, mais également chez Electronic Arts en tant que Level Designer pour la saga Dead Space, Battlefield et sur Dante Inferno.

