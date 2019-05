Halo Wars 2 (2017) (Design Director)Halo: Spartan Strike (2015) (Design Director)Halo: Spartan Assault (2014) (Design Director)Halo 4 (2012) (Design Director)007: From Russia with Love (2005) (Combat Designers)Legacy of Kain: Defiance (2003) (Design)The Legacy of Kain Series: Blood Omen 2 (2002) (Lead Designer)Colony Wars: Vengeance (1998 ) (Original Game Concept and Storyline)Colony Wars (1997) (Original Game Concept and Storyline)Krazy Ivan (1996) (Design)Flink (1994) (Design Assistance)Theatre of Death (1994) (Additional Design)Colony Wars: Vengeance (1998 ) (In-Mission Speech Scripting)Colony Wars (1997) (Voice Casting)Colony Wars (1997) (Audio Produced By)Microcosm (1994) (QA Evaluators)Bram Stoker's Dracula (1993) (Quality Assurance)Lemmings 2: The Tribes (1993) (Evaluators)Air Support (1992) (Quality Control (Qualitätskontrolle))Aquaventura (1992) (Playtesting by)Shadow of the Beast II (1992) (Psygnosis Testing and Quality Assurance)Lara Croft: Tomb Raider - Legend (2006) (Special Thanks)Lara Croft: Tomb Raider - Legend (2006) (Special Thanks)Lara Croft: Tomb Raider - Legend (2006) (Special Thanks)Perihelion (1993) (Special Thanks To)Developer BiographyHalo Wars 2 (2017), 343 Industries Halo: Spartan Strike (2015), 343 Industries Halo: Spartan Assault (2013), 343 Industries Halo 4 (2012), 343 Industries Ratchet and Clank: A Crack in Time (2009), Insomniac Games; Ratchet and Clank: Quest for Booty (2008 ), Insomniac Games; Ratchet and Clank: Tools of Destruction (2007), Insomniac Games; Lara Croft Tomb Raider: Legend (2006), Eidos Interactive Ltd.; James Bond: From Russia with Love (2006), Electronic Arts; Legacy of Kain: Defiance (2004), Eidos Inc.; Legacy of Kain: Blood Omen 2 (2002), Eidos Interactive, Inc.; Colony Wars: Vengeance (1998 ), Psygnosis Limited; Colony Wars (1997), Psygnosis Limited; Krazy Ivan (1995), Psygnosis Limited; No Escape (1994) Psygnosis Limited; Microcosm (1994), Psygnosis Limited; Theatre of Death (1994), Psygnosis Limited;+ trailer d'un des 3 AAA de Sony j'imagine.