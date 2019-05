Alors que nous commençons à nous approcher de la nouvelle génération de console de Sony, qui sera probablement celle de la PS5, certains fans se sont interrogés sur l'état de l'éditeur "Big Three" des jeux de first party qui sont encore prévus pour venir sur PS4. Les trois jeux en question, The Last of Us Part II, Death Stranding, et Ghost of Tsushima, sont tous attendus sur PS4, mais comme il manque encore une fenêtre de sortie pour chaque jeu, certains ont commencé à spéculer qu'ils pourraient peut-être devenir des titres PS5.Eh bien, dans une nouvelle présentation directement de Sony, la société a confirmé que ces trois jeux seront toujours en effet sur PS4. En parlant des dernières années de la PS4 et de la transition vers la nouvelle génération, Sony a clairement indiqué qu'il avait "une liste exceptionnelle de jeux AAA exclusifs encore à venir" pour la PS4. Ce message, en particulier, a été exprimé en même temps que les images de The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, et Death Stranding, montrant ainsi que Sony prévoit d'utiliser les trois jeux sur du matériel de la génération actuelle et non de la prochaine génération.Évidemment, ce n'est pas si surprenant pour l'instant, car Sony ne divulguerait probablement pas si l'un ou l'autre de ces trois titres arriverait sur PS5 tout de suite. En fait, aucun jeu dans l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo, first party ou autre, n'a vraiment été confirmé pour la prochaine génération, sauf peut-être pour des titres comme Starfield et The Elder Scrolls VI qui sont des exceptions en raison du temps d'avance que chacun a été révélé.Bon après il peuvent très bien sortir en cross gen PS5 ou remaster plus tard. Comme TLOU sur PS4.De toute façon la console étant rétro PS4, on pourra y jouer sans soucis dessus.Au cas ou il y en aurait encore certains qui douteraient qu'ils sortent sur cette gen lol