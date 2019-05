Énorme succès de l’année dernière sur PlayStation 4, le Spider-man d’Insomniac Games mérite largement une suite tant il était bourré de qualités, comme vous pourrez le constater dans notre test et notre vidéo-test complet en cliquant ici.



Du coup, tout le monde scrute les offres d’emploi du studio pour y déceler le moindre indice concernant un nouvel opus, et il se pourrait bien que la dernière en date aille dans le bon sens.



En effet, Insomniac recherche un Senior Audio Designer, et si les compétences requises et les fonctions sont plutôt génériques, c’est le type de contrat qui nous met la puce à l’oreille puisque l’heureux élu bossera bien dans les locaux d’Insomniac mais sera en fait engagé… par Sony PlayStation!



En gros, il s’agit clairement de bosser sur une nouvelle exclusivité PlayStation réalisée par Insomniac, et vu le succès de Spider-man, on se dit que Spider-man 2 pourrait bien être en chantier, non?



Alors ça peut tout aussi bien être un nouvel opus de la saga Ratchet et Clank, supposé faire son retour "très bientôt" comme annoncé il y'a quelques mois. Ou également un Remake du 2.







Vous en pensez quoi vous ?