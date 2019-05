Vu que l'info n'est visiblement pas passée ici, je fais un article rapide sur le prochain casque VR de Valve.Le Valve Index coûte un certain prix, il propose des caractéristiques non attendu pour certaines :- Dalle à 144 hz / 144 fps- écouteurs haut de gamme,- champ de vision élargi à + 20 degrés par rapport à un HTC Vive (130 degrés si on fait l’addition).- Lentilles brevetés pour un sweet spot maximal.- Manettes à captation des doigts (voir vidéo juste en dessous) :Mais la définition de la dalle n'est pas au niveau de mes espérances : Dalle LCD RGB 1440x1600 pixels par oeil, soit 2880 x 1600 (à noter que suivant les casques, les pixels sont plus ou moins utilisés, un réglage d'ipd mécanique maximise l'utilisation des pixels de la dalle par exemple, les lentilles jouent beaucoup aussi).Pour plus d'infos sur le casque, c'est par ici : https://www.valvesoftware.com/fr/index Prix du pack complet (casque, manettes + bases de captation) : 1079 euros.Prix du casque seul : 539 eurosPrix du casque et des manettes : 799 euros.Sachant que le casque seul fonctionne avec votre équipement HTC Vive (manettes + bases de captation).Le casque + les manettes fonctionne avec les bases de captation de mouvement du HTC Vive.Bref, après hésitation, je l'ai pré-commandé, je donnerais mon avis d'ici le mois de juillet.(bien entendu, les stock sont déjà vides, actuellement, il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente pour le commander).Note : Le premier des 3 jeux Valve dédié à la VR arrive cette année, ça a été confirmé, bien qu'on n'en sait pas plus, mise à part que les rumeurs parlent d'un Half Life (mais pas le 3) et que ça devrait être dévoilé à l'E3.