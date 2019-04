Les premiers chiffres de lancement sont tombés UK.Ainsi donc Days Gone a battu MK11 qui est sorti la même semaine. Sachant également que DG est sorti Vendredi et MK11 Mercredi. Une très belle performance donc puisqu'il fait seulement 27% moins quesoit environ. Ce qui en fait également le second meilleur lancement d'une nouvelle IP PS4 () et potentiellement le meilleur ou second meilleur lancementde ce début d'année 2019.01. DAYS GONE (SONY) / RESIDENT EVIL 2 (CAPCOM)02. KINGDOM HEARTS III (SQUARE ENIX EUROPE)03. TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 (UBISOFT)04. ANTHEM (ELECTRONIC ARTS)05. SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE (ACTIVISION BLIZZARD)06. NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (NINTENDO)07. FAR CRY NEW DAWN (UBISOFT)08. DEVIL MAY CRY 5 (CAPCOM)09. METRO EXODUS (DEEP SILVER)10. YOSHI'S CRAFTED WORLD (NINTENDO)