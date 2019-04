La PS5 serait vendue à un prix de lancement de 400€, comme la PS4 en son temps. Contrairement aux précédentes fuites et rumeurs, la console ne serait donc pas plus chère que son illustre prédécesseur.On a tous un peu peur que la PS5 ne coûte bien plus cher que la PS4, d’autant que les dernières déclarations de Mark Cerny, architecte en chef de Playstation, abondent dans ce sens. Le responsable promet en effet que la console sera commercialisée à « un prix de vente conseillé qui séduira les joueurs compte tenu de ses fonctionnalités avancées ». Peu avant, un développeur anonyme assurait que la PS5 allait coûter 499€, soit 100€ de plus que la PS4.Selon Pelham Smithers, analyste chez Pelham Smithers Associates, la console serait proposée au même prix que son aînée, rapportent nos confrères de Wired. Pour étayer ses prédictions, l’expert met en avant le coût du CPU qui aurait été choisi par Sony: un Ryzen 3600G tarifé dans les 200 dollars. Pour affirmer qu’il s’agit bien du composant qui alimentera la console, il se base sur les précédentes déclarations de Mark Cerny concernant la PS5.Avec un CPU à 200 dollars, Sony devrait pouvoir commercialiser la console aux alentours de 400 dollars, soit 400€ sur le marché européen (au vu des habitudes du constructeur). On est loin des 599€ demandés pour la PS3 en 2006.Quoi qu’il en soit, la plupart des analysent tablent sur un prix de vente situé entre 400 et 500 dollars. On serait étonné que Sony décide de vendre la console au delà de seuil, malgré sa fiche technique en acier trempé. Pour rappel, la PS5 devrait sortir en fin 2020. Que pensez-vous de ce présumé tarif ?J'ai l'impression qu'il rêve un peu l'analyste vous ne trouvez pas ?