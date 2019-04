Juste un mini article pour vous proposer une petite remarque assez drole,cette année Sony n'ira a l'E3 et j'ai remarqué que qu'il n'y avait pas/peu d'articles de blog utilisateurs alors qu'on est fin avril.Or, chaque année sur ce site,dès fin debut avril voir fin mars on est inondé d'article de hype train ,et que chaque commu fait part en sucette avec des leaks.Et cette année rien .

Ni chez les pro s(évidement) mais ni chez les nsex ni les microsoft,ni les fan de cosplay(!)..voila qu'est ce que vous en déduisez???