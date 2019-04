Apple dépense des centaines de millions de dollars pour sécuriser de nouveaux jeux pour son prochain service d'abonnement Apple Arcade, dont le budget total devrait dépasser 500 millions de dollars, selon le Financial Times.



Selon le rapport, citant plusieurs personnes impliquées dans le développement du projet, Apple inciterait les développeurs à dépenser plusieurs millions de dollars chacun pour la plupart des plus de 100 jeux sélectionnés pour être disponibles sur Apple Arcade lors du lancement du service plus tard cette année.



Bien que le rapport affirme que les jeux sur Apple Arcade ne seront pas disponibles sur Android ou via d'autres services de jeux sur abonnement, les développeurs seront autorisés à publier leurs jeux sur des PC ou d'autres consoles de jeux tels que la Nintendo Switch ou la PlayStation après quelques mois d'exclusivité.



Apple Arcade proposera des titres de marques renommées telles que Disney, Sega, Lego, Cartoon Network et Konami, ainsi que des studios indépendants tels que Snowman, Annapurna Interactive, WayForward et Klei Entertainment.



Apple n'a pas encore révélé les prix de son service Arcade, qui devrait être lancé à l'automne 2019 dans plus de 150 pays, sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Tous les jeux sur Apple Arcade seront des expériences complètes à tout faire, sans publicité ni achat intégré.

